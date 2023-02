María Florencia Guma, licenciada en Nutrición

El día de ayer venció la última prórroga para que las grandes empresas alimentarias cumplan de forma efectiva con la Ley de Etiquetado Frontal. ¿Cómo se encuentra su implementación en nuestra ciudad y en qué radica su importancia?

Maria Florencia Guma es licenciada en Nutrición, y detalló en comunicación con Radio Urbana que «a partir de hoy tienen que empezar a aparecer de a poco los sellos de advertencia en los productos de las grandes empresas. Los productos ya hechos pueden no tenerlo, por lo que estamos en una etapa de transición. Debemos esperar a que se termine el stock actual».

«Todos los productos obligatoriamente tienen fecha de elaboración, por lo que es fácil chequear si hay incumplimiento. Esto es para las empresas grandes, las PyMEs pueden tener prórrogas. Lo rico va a seguir siendo rico, el tema es brindar información segura al consumidor, para que pueda decidirlo libremente» María Florencia Guma.

Guma aseguró que es importante contar con una ley de estas características porque «cuestiones como el azúcar no estaban comunicadas de forma clara en los paquetes. Muchas veces se escondía detrás de otros productos en la tabla nutricional. Hay muchos tipos de azúcares distintos y uno no tiene por qué reconocerlos. La ley viene para simplificar todo esto».

Además, recordó que «productos con sellos no pueden tener en el envase personajes, celebridades, regalos, etc. Esto es para proteger a nuestras infancias, que piden productos solamente por la presencia de algunos personajes. Estamos viendo enfermedades crónicas no transmisibles a edades cada vez más temprana por comer mal».