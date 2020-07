María de los Ángeles Rosón Dirigente de Integración Ciudadana

Desde Integración Ciudadana repudian mediante un comunicado la forma de gestionar del oficialismo local. “No dan cuenta del presupuesto que falta y subejecutan. No estamos de acuerdo con este tipo de gestión para la no-gestión”, dijo María de los Ángeles Rosón abogada y dirigente de Integración Ciudadana Bahía Blanca.

“Cambiemos en el poder municipal: Cambiemos Municipio por ONG.”, así mismo, Rosón especifica que “estamos preocupados porque vemos que hay un vaciamiento de los programas municipales, tanto de contenido, como de presupuesto”

“Tenemos los ejemplos de “Cultura en Casa” y “Bahía Solidaria” que exponen la falta de gestión y apoyo presupuestario para la cultura y los que más lo necesitan. Esto se hace con cero presupuesto, los artistas dejaron de cobrar y no se sabe a dónde va la asignación presupuestaria”.

Además, indicó: “La emergencia sanitaria no puede ser una excusa para no otorgar los derechos mínimos. Está bien que los gobiernos fomenten la solidaridad, pero si esa solidaridad es utilizada para no poner presupuesto en áreas critica, es repudiable”, sostuvo.

COMUNICADO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA

“Cambiemos en el poder municipal: Cambiemos Municipio por ONG.”

Desde un tiempo a esta parte, el Municipio de Bahía Blanca viene implementando una

novedosa forma de gestión de políticas públicas, que consiste en transformar áreas críticas y

fundamentales del Municipio en una plataforma virtual. En el afán por “desligarse de los

problemas” (léase en términos jurídicos: “incumplir sus obligaciones estatales”) utiliza el cliché de

“Modernización” para trasladar su responsabilidad hacia los vecinos y la vecinas, y vaciar el

presupuesto asignado para sus funciones en dichas áreas. Con el programa Cultura en Casa, son

los artistas bahienses quienes, a su cargo y ad honorem, realizan un contenido vía streaming y lo

suben a dicha plataforma municipal. Así, el hecho de que los artistas trabajen (gratuitamente) y

generen cultura para la ciudad, depende de ellos mismos. En el programa Bahía Solidaria, los

ciudadanos informan virtualmente qué desean aportar, para el tiempo de emergencia y

recientemente, para festejar el día de los niños y niñas. De modo que cubrir las necesidades

básicas de las familias más desfavorecidas, depende de la solidaridad de los vecinos y de las

vecinas. De este modo, la Municipalidad se ha transformado en “un espacio colaborativo donde

ofrecer y pedir ayuda”. Estos programas van acompañados del desfinanciamiento presupuestario

del área.

Esta gestión para la no gestión, es producto de la adecuación por parte del Municipio, de

proyectos elaborados y desarrollados por organizaciones sociales que vienen desplegando un

intenso trabajo territorial en pos de los trabajadores y de la niñez bahiense (Unión de Músicos y

Músicas de B Bca y la Asociación de Actores y Actrices de B Bca; la ONG La Misión, Lo + de los

Sueños, y La UNS).

Desde Integración Ciudadana repudiamos esta moderna modalidad de gobernar, porque

no va acompañada de presencia estatal fuerte que destine el presupuesto público suficiente para

atender las necesidades de las áreas de la cultura y de la niñez y adolescencia de nuestra ciudad.

Repudiamos que el presupuesto público se transforme en presupuesto privado para atender

obligaciones públicas. Repudiamos que el Estado Municipal se convierta en una plataforma de

provisión o dotación, porque estamos convencidos de que no se trata de entregar suministros

sino de garantizar derechos.