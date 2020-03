Las medidas para prevenir la expansión del coronavirus han modificado las rutinas de una gran parte de la población. La mayoría de las personas adultas disponen de las herramientas para adaptarse a estos cambios tan radicales y prolongados en el tiempo, pero ¿y lxs niñxs?

Hablamos sobre esta situación con María Belen Pérez, psicóloga infantil, miembro del servicio de salid mental infantil del hospital municipal de pringles y miembro del servicio de prevención y asistencia de la violencia familiar

“Hoy tenemos por suerte la herramienta del internet y un acceso inmediato, pero si no tenemos posibilidad de salir hay que desenvolverse dentro del hogar”

También señaló que hay que dedicar tiempo a hablar de lo que nos pasa, si el niño o la niña dice lo que siente hay que escuchar, buscar formas de que se alivie sin minimizar el malestar, solo que nosotrxs tenemos otras formas de distraernos.

“hay que acostumbrarnos al silencio, a la solemnidad, decir bueno apago todo y hacemos silencio un rato. Ya no se sabe que hacer, pero es humano no saber que hacer”