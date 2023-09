Luego de los anuncios económicos efectuados por el ministro Sergio Massa, distintos sectores se expresaron tanto a favor como en contra de las medidas. Tal es el caso de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), la cual anunció a través de un comunicado que no van a pagar el bono de $60.000 a sus trabajadores a pesar de su obligatoriedad.

Margarita Orellano, secretaria general de SADOP Bahía Blanca, fue tajante al decir que «no se puede rechazar una norma, están para ser cumplidas y no hay posibilidad de decidir si cumplir o no. Mencionan la intervención del Estado pero no rechazan ninguna ayuda ni subvención del Gobierno para el pago de salarios como sucedió con el ATP, parece que opinan sobre la intervención estatal según su conveniencia».

«He leído el comunicado y no nos asombra que la cámara se haya expedido en este sentido, siempre están en contra de toda acción para mejorar la vida de las y los trabajadores» Margarita Orellano.

En ese sentido, la secretaria general aseguró que desde el sindicato no descartan efectuar medidas para reclamar la suma fija: «Vamos a tomar las acciones gremiales correspondientes para que se cumpla con la normativa».

¿Cómo se relaciona con las reaperturas de paritarias habituales? Orellano aclaró que «con respecto a la Provincia de Buenos Aires estamos esperando una convocatoria ya prevista para septiembre, que tiene que ver con la cláusula de revisión para adecuar los salarios docentes a la medida de la inflación».