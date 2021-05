El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) anunció que denunciará a cinco instituciones educativas de la ciudad por “convocar a clases presenciales” a pesar de que Bahía Blanca se encuentra en fase 2, donde están suspendidas las clases presenciales.

Hablamos con Margarita Orellano, Secretaria General de SADOP:” Ayer nos anoticiamos de la situación de colegios privados desacatando normas de la dirección de cultura y educación en correlación con el decreto presidencial, y Efectuamos una denuncia formal ante DIEGEP. Se está poniendo en riesgo a los trabajadores, alumnos y familias. Llevamos adelante un relevamiento previo sobre el cumplimiento de protocolos y en algunos colegios debimos hacer inspecciones”.

Esto no es presencialidad si o no, es salud y vida si o no”.

Orellano explicó que no debería ponerse en discusión el tema de la salud: “Esto no es presencialidad si o no, es salud y vida si o no. En Bahía Blanca tenemos más de mil afiliados. Es un movimiento importante no solo de trabajadores sino también de familias y alumnos”.