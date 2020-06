Margarita orellano secretaria general de SADOP local

El Sindicato de docentes privados concretó junto al Minstro de educación, Nicolas Trotta y el Ministro de Trabajo el acuerdo sobre condiciones laborales que reguló el desempeño del sector en condiciones de excepcionalidad. Hablamos con Margarita Orellano, Secretaria General de SADOP: “En esta situación de pandemia detectamos inquietudes en referencia a la sobrecarga laboral. El acuerdo le da un marco regulatorio a la carga horaria. Se deberá respetar el derecho a la intimidad familiar y al descanso. Se reconoce el derecho a la desconexión digital”.

Con respecto a la metodología de trabajo que están teniendo lxs docentes, Orellana remarcó que no es home office ni teletrabajo, es trabajo docente en otro contexto: “Las herramientas de trabajo las proveen los docentes cuando debería ser una responsabilidad de los empleadores. Cuando hay aumentos en las cuotas los docentes no son parte de esos beneficios, esperamos que en este caso excepcional de pandemia no se vean afectados nuestros salarios”.