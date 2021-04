Marcelo Meo Jefe de Servicio de pediatría del Hospital Penna

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Penna de Bahía Blanca, Marcelo Meo, hizo un llamado a extremar los cuidados comunitarios y sanitarios en el marco del colapso hospitalario. Además en el Hospital Penna, tuvieron que internar adultxs en pediatría por falta de camas.

“Estamos en una situación extrema. La terapia de adultos está colapsado, los pacientes adultos que tienen otras patologías se internan en la terapia pediatría. El personal que tenemos está especializado en la pediatría, es totalmente distinto que la terapia de adultos”, declaró el Jefe del Servicio de pediatría.

Según Marcelo Meo, si no se toman medidas restrictivas esta situación no va a parar: “Los pacientes van a seguir llegando, y en algún lugar hay que atenderlos. El problema es que tenemos chicos pediátricos que necesitan la unidad Ha aumentado el número de casos en chicos, el año pasado también tuvimos pero este año se incrementó. Si alguien tiene alguna emergencia no sabemos donde ponerlo, lo llevaríamos a la terapia pediátrica”.