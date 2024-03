Marcelo Lev, periodista de TELAM en Bahía Blanca

Tras los anuncios de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el pasado viernes, el Gobierno nacional decidió el cierre de la agencia de información pública TELAM. Se trata de la segunda agencia de estas características en todo el continente en cuanto a su tamaño, la cual funcionaba hace 79 años en nuestro país con corresponsales en toda la Argentina.

Marcelo Lev es cronista de TELAM en nuestra ciudad, y aseguró que «la situación actual es de incertidumbre esperando qué novedades puede haber. Ayer a la mañana amanecimos con un mail firmado por un interventor diciendo que estamos dispensados por una semana, no podemos ingresar a la página. El fin de semana la agencia trabajó con normalidad en todas sus áreas, nos vimos sorprendidos cuando vimos los edificios vallados».

«Es muchísimo lo que han hecho en contra de TELAM de cara a la opinión pública. Nadie sabe lo que hace la agencia, que cubre 100% del territorio con objetividad y profesionalismo. Podría haber un mejor control y administración, donde se pueda garantizar mucho más la pluralidad de voces, aunque nunca pudo lograrse ese proyecto» Marcelo Lev.

En cuanto a su labor particular y a la importancia de TELAM en el contexto de los medios nacionales, el periodista marcó que «estoy a cargo de la agencia, soy periodista a Bahía Blanca trasladado desde TELAM hace 20 años. Se analizan las noticias y se envían a Buenos Aires, se llega a diferentes puntos de la región. Es una agencia periodística que produce y distribuye información, actualmente estábamos distribuyendo información a 800 medios, desde la radio más chiquita hasta el medio más grande. El 80% de las noticias que consume el ciudadano de a pie son producidas por TELAM. Cubre a todo el país, desde el norte al sur».

Lev concluyó que «si ocurre algo en Salta, alguien de Tierra del Fuego solo se entera mediante TELAM. No solo se cubre la actividad del Gobierno, sino todo lo que sucede en el país: turistas en diferentes puntos, incendios forestales, cuántas exportaciones tuvo el puerto de Bahía Blanca; eso le llega a todos en todo el país. Hoy es todo incertidumbre, no sabemos cuál es la estrategia del Gobierno y de los interventores sobre la empresa. Estábamos confiados en que el Gobierno iba a cambiar de idea, porque es una agencia que sirve y siempre estuvo bien administrada. No pensábamos que íbamos a llegar a esta situación. No sabemos con qué nos podemos encontrar la semana que viene, si habrá una reestructuración, si la van a achicar, si cambiará de nombre, si dejará de existir, si pagarán indemnizaciones. Todo está en veremos».