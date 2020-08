Marcelo Feliú Senador bonaerense Frente de Todxs

La alianza Cambiemos decidió no dar tratamiento a la ley de financiamiento del Gobierno bonaerense, que comprende la autorización de endeudamiento a través de tres formas: con Organismos Multilaterales de Crédito por 500 millones de dólares, que serán destinados a obras que buscan solucionar déficits estructurales de la provincia y atender derechos básicos de población vulnerable. Hablamos con Marcelo Feliú, Senador bonaerense del Frente de Todxs:”Lamentablemente no pudimos sesionar el jueves pasado, la oposición no permitió que pudiésemos avanzar en algo que es necesario para la provincia y sus municipios como la Ley de Financiamiento. Es necesario no solo para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia sino también para poner las bases para una reactivación de la provincia”.

Feliú explicó que la ex gobernadora requirió en varias oportunidades de esta medida y siempre obtuvo una positiva por parte del congreso provincial: “Necesitamos que la provincia sea asistida económicamente, para seguir avanzando en robustecer al sistema sanitario y asistir como se ha hecho en forma equitativa a los 135 municipios. Estos fondos están directamente relacionados a la obra pública de viviendas, infraestructuras, obras viales”.

El Senador bonaerense detalló la asistencia financiera que recibió la ciudad por parte del Gobierno bonaerense: “Bahía Blanca por ejemplo recibió de la Provincia a través de dos fondos de asistencia financiera, aproximadamente 200 millones de pesos. El Gobierno Provincial giró 14 mil millones de pesos distribuidos en los 135 municipios, no hubo un solo intendente que no reconociera la voluntad y la asistencia real”.