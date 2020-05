Marcelo Cebrian integrante del colectivo de responsables de estudios de danza y comedia musical entre otros

Lxs responsables de los Estudios, Escuelas, Academias y demás formas denominativas, de Danza, Teatro, Comedia Musical, Canto y demás artes escénicas de centros de formación artística del ámbito privado de la ciudad emitieron un comunicado para visibilizar la situación de crisis que están atravesando causada por la pandemia. Hablamos con Marcelo Cebrian integrante del colectivo: “Estamos sufriendo una incertidumbre muy grande. Los profesores y las familias están en dificultades con relación a lo que se viene. Planteamos una preocupación actual y futura”.

Desde este espacio han intentado tener comunicación con el municipio para solicitar algún tipo de ayuda, pero no fue efectivizado hasta el momento :”Lo que estamos pidiendo son auxilios económicos. Estamos siendo oídos por el municipio pero eso no garantiza que exista un diálogo. No vemos que a corto y mediano plazo eso vaya a suceder”.