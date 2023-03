Mara Recondo, integrante del Observatorio por los Derechos de las Personas con Discapacidad

El día de ayer se llevó adelante en el Concejo Deliberante la primera reunión plenaria del 2023 del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Participaron ediles de algunas fuerzas políticas, y se plantearon ciertas problemáticas que afectan el bienestar de las personas con discapacidad en nuestra ciudad.

Mara Recondo es integrante del Observatorio, y dio datos relevantes sobre la incidencia de los distintos tipos de discapacidad presentes en la ciudad: «El 3,9% de la población de Bahía Blanca tiene certificado de discapacidad vigente, 12.526 personas. El 28,5% de ellas tiene discapacidad motora, le sigue la discapacidad mental, luego la auditiva con un 10,6% y por último la visual con un 6.5%. Estamos frente a ese parámetro en Bahía Blanca, es una parte importante de la población, que además va a ir en incremento».

Hoy se realizó en el @HCD_BahiaBlanca la primera reunión plenaria del 2023, se delinearon las actividades y los objetivos para el octavo año de funcionamiento con el mismo convencimiento de siempre.#derechos #equidad #discapacidad pic.twitter.com/290ZmpiXYN — Observatorio Discapacidad BBca (@Obser_DiscaBBca) March 3, 2023

¿Qué rol cumple el oficialismo de nuestra ciudad dentro del Observatorio? La militante aseguró que «no hay ninguna participación ni del Municipio ni de Juntos dentro del mismo, como tampoco lo hubo el año pasado. No les interesa la discapacidad, veo fotos de otras mesas como la de niñez o redes, y noto que desde Juntos participan. Si trabajás de forma conjunta con las personas con discapacidad te permite construir, no es un dato menor. Tenemos que tener políticas públicas en discapacidad, ignorar o minimizar este colectivo es grave, y es lo que hace el oficialismo al no participar«.

Volviendo a los temas abordados en la reunión, Recondo destacó que «retomamos los ejes de trabajo que diseñamos para el 2023. Venimos luchando hace 8 años en el Observatorio y entendimos que hay que trabajar en el reclamo de los derechos vulnerados en el acceso a la ciudad, pero también brindar charlas en las escuelas y fomentar circuitos inclusivos durante el año para luego llevarlos a los barrios. La discapacidad y los problemas de las personas no se concentran en el micro y macrocentro. Además, en las charlas sumamos a las universidades, y apuntamos a la formación de profesionales con formación en cuanto a la accesibilidad y discapacidad».