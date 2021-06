Manuel Becerra docente y magíster en Historia

“Un montón de cosas fueron quedando expuestas al debate que a nivel enseñanza aprendizaje pedagogía, que no son nada nuevas, si no que subraya cosas que antes estaban, pero que le dábamos menos pelota”:

.Por ejemplo, “hay una cuestión más didáctica que tiene que ver con lo que se juega didácticamente en la escuela para que un pibe aprenda. En ese caso, si soy un profesor de CABA, doy clases a 20 cuadras del Cabildo, nunca se me ocurrió enseñar la Revolución de Mayo ahí”.

“Hay una cuestión interesante y es que los docentes tenemos a los chicos en el aula y con eso alcanza. Y los chicos que están en clases virtuales están desconectados porque aunque están en clase no están conectados por cualquier cosa que les este atravesando”, opinó y agregó: “También el hecho de que sea la escuela la que tenga que preocuparse porque los pibes dejaron de ir, porque es el Estado el que tiene que responsabilizarse de que no vayan, es la escuela la que los ha dejado de lado, o el sistema educativo”.

El trabajo docente se multiplicó una vez más como consecuencia de ladey las cuestiones estrictamente educativas no son la única labor de los maestros del país. Hoy lesintentan recuperar a les estudiantes que perdieron su vínculo con la

Ayer por la mañana el gobierno de la Provincia de Buenos Aires rectificó la fase 2 en Bahía Blanca y que no habrá cambios en relación a las actividades habilitadas.

“La pandemia trajo la novedad que puso sobre el tapete una serie de cuestiones. Los mismos sectores que decían que íbamos a ser reemplazados por robots, ahora resulta que pregonan que no hay reemplazo para el lazo social y la presencialidad. Ahora acusan a los sindicatos de no querer la presencialidad”.

“En términos de políticas públicas se puede poner un montón de recursos para que las escuelas salgan a buscar a los pibes al barrio. Esto ya se hacia antes, docentes comprometidos que no cobraban, después distintas provincias lo empezaron a implementar que es la escuela saliendo a buscar a los chicos que no están yendo. Me parece que debe ser una bandera. La cuestión de la virtualidad nos dio herramientas para brindar trayectorias diferenciadas, siempre y cuando haya conexión y dispositivos”.