Macarena Barragán Ferro Carril Oeste

En el micro de fútbol femenino, dialogamos con Macarena Barragán, ex jugadora de Municipales, quien hoy se encuentra en Ferro Carril Oeste.

Contenta por esta oportunidad, Barragán brindó sus sensaciones: “Estoy feliz con haber llegado hasta acá, es el sueño de todas las jugadoras de Bahía, y que hoy se haya dado la oportunidad más que agradecida”

Macarena nos contó como se dio su llegada: “Desde Ferro mandaron un mensaje a un encargado del fútbol femenino, después del clásico ante Petroquímicos en futsal, me hacen la propuesta porque buscaban una central, sin dudarlo lo acepte”

“La adaptación me costo un poco, porque me costo creer que era realidad, fue todo muy todo rápido. El apoyo que me dan acá es único, ya se cumplió un mes que estoy acá, pero ya adaptándome en lo futbolístico también”