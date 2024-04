Luis Soifer, titular de la DIEGEP

El Gobierno nacional puso en funcionamiento el famoso sistema de ‘vouchers’ para la educación anunciado durante la campaña. Desde el primero de abril se encuentra abierta la inscripción a través de argentina.gob.ar a este programa que tiene como propósito subsidiar a las familias para que puedan completar el pago de la cuota del colegio de gestión privada para sus hijos e hijas.

Luis Soifer, titular de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP) de la Provincia de Buenos Aires, expresó que «es un programa de Nación, por lo que nosotros no tenemos un detalle en particular. Sabemos que va directamente a las familias, no pasa por la DIEGEP en este caso, y no tenemos ningún tipo de registro o definición. Conocemos que la inscripción comenzaba el 3 de abril y se extiende hasta el 30 del mismo mes«.

«En Bahía Blanca, entre todos los niveles, hay aproximadamente 95 establecimientos de gestión privada. La ciudad responde a la estadística de la Provincia, siendo el 35% de la matricula total» Luis Soifer.

En este sentido, el inspector agregó que «no es una decisión de la Provincia, por lo que sinceramente no conozco cual es la intencionalidad al respecto. Siempre que signifique una ayuda nadie va a estar en desacuerdo, pero el tema es que desde Educación en la Provincia trabajamos una mirada universal, en conjunto. Es importante que la ayuda llegue a todos independientemente de la gestión estatal o privada, que los planes y programas que estaban se sigan sosteniendo. Invertir en educación es invertir en futuro, quienes estamos dentro esperamos que las políticas de subsidios que ayudan se sigan sosteniendo».

Por último, Soifer se refirió a la decisión de suspender las clases en todos los niveles este día martes «en función de la alerta meteorológica. Estamos atentos al cuidado de los alumnos, hay alerta naranja por lluvias y alerta amarilla por viento. Ayer el problema tuvo que ver con el tema del agua, que es independiente de la gestión, y tiene que ver con la zona donde están los establecimientos educativos. En el turno mañana se sostuvieron las clases de manera relativamente normal, ya en la tarde se complicó. Es algo del día a día, depende de la capacidad de los tanques de las escuelas, de si se llegan a cargar por la noche, depende de cada establecimiento».