La fuerte recesión que atraviesa la economía golpea al consumo en los distintos ámbitos. Una de las industrias que particularmente se está viendo afectada es la automotriz, que empieza a mostrar los primeros números en cuanto a la caída de las ventas. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, durante el mes de abril se patentaron un 5,9% menos vehículos que el mismo mes de 2023, y el primer cuatrimestre del año representa una caída del 24,4%.

Luis Gallego, integrante de la ACARA, marcó en comunicación con Radio Urbana que «abril va a cerrar con 32.710 patentamientos. Es un dato que nos sorprendió porque se calculaba debajo de los 30.000. Con esa salvedad se llegó a un buen número. Hoy los concesionarios están vendiendo a valores que no reponen la unidad. La gente se retiró un poco del mercado, y el dólar tuvo una baja considerable. En ese contexto, los concesionarios bajamos los valores porque necesitamos seguir viviendo, necesitamos caja y la competencia es más grande. Los valores no nos son favorables, pero es la competencia».

En abril se patentaron 32.710 vehículos, es un 5,9% menos que en abril de 2023 (34.766) y un 26,7% más que en marzo pasado (25.815). El acumulado de los cuatro meses del año es de 117.492 unidades, 24,4% menos que las 155.508 del mismo período 2023. pic.twitter.com/sNG6uBfGoL — ACARA (@acaraoficial) April 30, 2024

En cuanto a la salida de la crisis, planteó que «no se si vemos una recuperación en ‘V’ como indica el Gobierno, pero no perdemos la esperanza. Por eso apostamos al país y seguimos haciendo, el Gobierno de turno es el que nos tiene que dar las herramientas para estar activos y no tener que despedir gente, que es el capital mas importante que tenemos. Estamos esperando buenas noticias para seguir creciendo como lo veníamos haciendo hace un año atrás. Parte de estas utilidades generadas hay que aportarlas al negocio para sostenernos. Quizás en Bahía Blanca cayó un poquito más que a nivel nacional, pero vamos en paralelo al resultado general».

Por último, Gallego destacó que «las fábricas están constantemente planeando nuevas herramientas. Para lanzar un vehículo nuevo se tarda cuatro años, y este 2024 se están lanzando varios. Los progresos siguen y el país todavía está vivo, todas las marcas harán un modelo nuevo este año. En ese contexto estaba el rumor de que se iban a quitar impuestos a las importaciones, pero todavía no tenemos novedades al respecto».