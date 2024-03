Ayer se realizó un importante anuncio en materia de transporte para nuestra ciudad: El Municipio cuadruplicará los fondos que destina a subsidiar el sistema de transporte público, alcanzando los $520 millones mensuales. La decisión llega luego de que el Gobierno nacional elimine en su totalidad el Fondos Compensador al Interior del transporte público. En ese sentido, el valor de la tarifa plana a partir de la semana que viene será de $690.

Luis Calderaro, jefe de Gabinete municipal, explicó en comunicación con Radio Urbana que «sostener el boleto de transporte es muy importante, un tercio de la población se traslada a diario en colectivo. El Municipio ha redoblado los esfuerzos y ha dispuesto una ayuda extraordinaria para sostener el sistema y que no haya una caída en los viajes. El estudio de costos arrojó que la tarifa de equilibrio es de $1.100, y había empresarios que hablaban de una tarifa cercana a los $1.400. El Municipio no podía quedarse mirando como el Gobierno nacional decidía no continuar con el fondo compensador a todo el país. Es una manera importante de cuidar el bolsillo de nuestros vecinos. Haremos todos los esfuerzos presupuestarios posibles para sostener el sistema en su conjunto y a los vecinos para que no dejen de usar el transporte público».

El contexto inflacionario que impactó en combustibles y repuestos, las recientes paritarias y la quita del fondo compensador nacional dispararon el costo del boleto de colectivo en Bahía a más de 1100 pesos. Esta problemática afecta a todas las ciudades del interior del país. pic.twitter.com/cJldvhPa8q — Federico Susbielles (@fsusbielles) February 29, 2024

«Lo dijo el intendente en su discurso de asunción, un buen Gobierno municipal no es solo el que acompaña en los buenos momentos, sino que está para amortiguar en los momentos negativos. No estamos para comentar las medidas, sino para actuar en consecuencia» Luis Calderaro.

El funcionario recordó a su vez que «desde el 12 de diciembre hemos tenido una gestión de absoluta austeridad. Tuvo que ver con que hace unos días se dictó la emergencia de transporte, permitiendo una capacidad de maniobra para dejar de hacer ciertos gastos municipales que existían. Esta es una tarifa de emergencia en una situación de extrema sensibilidad. Tenemos un diálogo permanente con las empresas y los trabajadores a través de la UTA. Seguimos de cerca todo lo que pasa, ojalá podamos no solo sostener al sistema, sino encontrar las maneras de mejorarlo».

Por último, Calderaro se refirió a la postura de los funcionarios municipales de no confrontar con las polémicas que plantea constantemente el Gobierno nacional: «Vivimos un momento de muchísima sensibilidad, quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos promover el desencuentro. Desde la política tenemos que construir puentes y convocar a los mejores, eso se ha visto en la gestión municipal desde el temporal hasta hoy».