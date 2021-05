Luis Calderaro Concejal Frente de Todxs

El Concejo Deliberante realizó este mediodía una sesión especial para repudiar el ataque que sufrió el pasado martes la sede local de La Cámpora, ubicada en Donado y Berutti. En diálogo con Radio Urbana, el concejal del Frente de Todxs, Luis Calderaro contó: “El Concejo dio una sesión necesaria porque no puede haber lugar para este tipo de conductas de parte de algunos trasnochados que se sienten representados por la violencia”.

El encuentro convocado por el presidente del cuerpo legislativo, Fernando Compagnoni, se realizó sin público, con las medidas de prevención adecuadas, dado el contexto de Pandemia de Covid 19.

“Lo político es la esencia misma de la sociedad, tiene que ver con las entrañas de la comunidad. Lo que se atacó fue eso”, dijo y remarcó Calderaro: “De esto se sale con más política y agarrados de la mano con quienes no pensamos lo mismo. La vida en comunidad es lo más importante, nunca un proyecto puede poner lo personal sobre lo colectivo”.

La causa es investigada por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quien solicitó la colaboración de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal para poner en marcha una serie de medidas, con el objetivo de identificar quién o quiénes fueron responsables del atentado.

En este sentido, el concejal del FdT, advirtió “necesitamos que la justicia actúe lo más rápido posible, necesitamos que lo sucedido sea un hecho aislado y no produzca contagio”. Continuó: “Esperamos que no se traslade a otros lugares del país, este tipo de actitudes no pueden tener espacio en una vida democrática como la nuestra. Tenemos que tener la responsabilidad política de entender lo que está sucediendo y también le tenemos que contar a la gente de nuestra ciudad que son ellos los que se levanta a trabajar todos los días, que muchas veces se enoja y atraviesa dificultades, pero la política tiene que ser el mejor reflejo de la sociedad”, sentenció.

“No podemos dejarnos amedrentar por lo que sucedió. Hay que tener la tranquilidad suficiente para que quienes vieron algo sientan la tranquilidad de ir a la justicia y den testimonio”.