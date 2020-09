El Frente de Todxs reclamó, a través de un comunicado, la necesidad de aprobar protocolo para la realización de sesiones telemáticas e implementar expedientes digitales en el Concejo Deliberante, luego del contagio de una concejala de Juntos Por el Cambio. Hablamos con Luis Calderaro concejal del Frente de Todxs: “En mayo presentamos el proyecto y ahora insistimos en la necesidad de aprobar el protocolo para la realización de sesiones telemáticas en el Concejo deliberante. En su momento la cuestión epidemiológica no era tan grave y no vieron la necesidad de acompañar desde Juntos por el Cambio. Los recursos están, no son tan costosos. El Concejo no tiene la infraestructura adecuada para garantizar las condiciones sanitarias y de cuidados. Entre todxs podemos construir una mejor institucionalidad en el ámbito legislativo local”.

Calderaro planteo que si no quieren escuchar a la política, escuchen a los trabajadorxs: “Ojala el oficialismo entienda esto, tiene que ver con una cuestión de sentido de comunidad”.