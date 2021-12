En las vísperas de año nuevo, los comercios de la ciudad registraron niveles de recuperación en las compras.

Hablamos con Luis Amore, integrante de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios: “Hoy estamos por encima de 2020 en ventas, pero si nos remontamos a un 2019 malo, lo estamos igualando. La gastronomía repuntó: vemos más cantidad de locales y llenos de gente”.

Amore explicó que lxs vecinxs eligen como metodología de pago, suelen utilizar tarjetas y pago virtual: “El efectivo se está usando cada vez menos. Es un mecanismo que va cambiando. Las cuotas en tarjetas ayudan un montón”.

Una de las mayores problemáticas que tienen los comerciantes es el sistema de tránsito en el microcentro: “La gente trata de no ir al centro. Venimos en una lucha tratando de que el Municipio entienda la necesidad de tener comodidad a la hora de llegar al centro. Queremos ver si en 2022 podemos volver a dialogar, esto ha sido un golpe muy duro, no hay persona que no trate de esquivar el centro”. Amore declaró que el Municipio les respondió que están equivocados “Nos dicen que no es así, que hay estacionamiento y no hay problemas».