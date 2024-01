Ludmila Corvatta, subsecretaria de Promoción y Planificación Turística de Tornquist

Finalizada la primera semana de enero, los distintos puntos turísticos de la Provincia de Buenos Aires notan con preocupación una merma en las reservas, motivada en primera medida por la compleja situación económica que se vive a nivel nacional. En la región son muy variados los destinos turísticos disponibles, desde los más habituales como Monte Hermoso o Pehuén-Có, a otros normalmente relacionados con la época invernal, como las distintas localidades del Municipio de Tornquist.

Ludmila Corvatta es la subsecretaria de Promoción y Planificación Turística de Tornquist, y explicó en comunicación con Radio Urbana que «es una temporada distinta porque no se vienen tomando reservas con mucha anticipación, entonces se hace difícil contabilizar. La primera semana tuvimos un 50% de ocupación, y este ultimo fin de semana tuvimos un 60% de reservas, aunque quizás sea un poco mayor la ocupación real. En las fiestas de Reyes siempre repunta un poco más. Estos números son buenos comparado a otros veranos; solemos estar entre un 50-70% en verano. Estamos volviendo de a poco a los valores pre pandemia».

«Impulsamos la promoción de las actividades turísticas ya sea a través de la participación en medios radiales, en ferias, en la FISA; es muy importante. Siempre se trabaja en la promoción para mantener el turismo. En los últimos años, el turista está más repartido durante todo el año. Siempre hay picos, pero durante todo el año hay movimiento» Ludmila Corvatta.

¿Qué actividades se pueden realizar en el distrito durante el verano? La subsecretaria detalló que «las actividades más recurrentes están todas disponibles; turismo de naturaleza, aventura, actividades 4×4, turismo arquitectónico e histórico, trekking y senderismo. También está la Reserva Natural, el Cerro Tres Picos. Hay actividades para todos los gustos y todos los turistas. Los ciudadanos de siempre saben que la comarca en determinados meses tiene más movimiento, pero logran convivir con ello sin complicaciones. Los comerciantes también se benefician, por lo que no hay mayores conflictos entre los turistas y los vecinos. Hay muchas personas que se están viniendo a vivir, así como inversiones turísticas como complejos hoteleros que están llegando cada vez más».

Finalmente, Corvatta se refirió a los rumores de suspensión de algunas de las fiestas más habituales en el distrito: «La Fiesta de la Golondrina está siendo organizada, no tenemos flyer aún. La vendimia también, no está suspendida. No tenemos información certera todavía, pero iremos contando todo lo que vayamos preparando a lo largo de las próximas semanas».