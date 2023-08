Luego de varios meses con precios relativamente estables, se esperan esta semana importantes aumentos en las carnes. Luciano Triches, del ‘Frigorífico Triches’, afirmó que «hace varios meses que no subía la carne, venía demorado. Tuvimos aumentos en insumos y eso siempre se traslada a las carnicerías. No es que la carne estaba barata, a todo el mundo le cuesta, pero no venía subiendo como el resto de los productos. Se está hablando de que puede llegar a haber otra suba antes de fin de año«.

En ese sentido, agregó que «personalmente interpreto que esto sucedía por una cuestión estacional, de lluvias, de hacienda. Son muchos los factores que se pueden trasladar. Ante la suba de muchos insumos como el alimento a los novillos o el precio del gasoil eso influye en los precios finales».

«Creo que en general bajó el consumo de carnes, y además hoy en día es más variado. Se incorporó mucho más el pollo y el cerdo. Si los sueldos fuesen más grandes la gente se daría un gustito más» Luciano Triches.

Particularmente, el carnicero detalló que «yo todavía no actualicé los precios, pero sobre el fin de semana seguramente se van a ver reflejados. Hoy el kilo de pulpa está $1.900, el vacío $2.550 y el asado $2.450. Dependiendo de cada zona, hay cortes que se piden más o menos».

Por último, Triches celebró la proliferación de las ofertas de las distintas billeteras virtuales de bancos públicos: «Tenemos Cuenta DNI y BNA +, que a veces es hasta más beneficioso. Hoy en día la gente viene los sábados y domingos, donde explotan las carnicerías, y los días de semana estamos mucho más tranquilos. La gente aprovecha muchísimo las ofertas bancarias«.