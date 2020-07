3 Meses sin Facundo: Una causa por desaparición forzada y la sospecha sobre la policía bonaerense. “Es momento de dejar de hablar de medidas de prueba y hablar de responsabilidades penales en la desaparición forzada”, indicó Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro

El joven de 22 años es buscado desde el pasado 30 de abril, cuando su familia y amigxs perdieron completo rastro de él, “existen tres testimonios concordantes que dicen que entre las 15.30 y las 16 del 30 de abril Facundo es subido a un patrullero de la policía bonaerense” afirmó el abogado.

La última vez que Cristina Castro vio a su hijo fue la mañana del 30 de abril, cuando Facundo se despidió y salió temprano de su casa de la localidad bonaerense de Pedro Luro (municipio de Villarino) en dirección a la casa de su exnovia, situada en Bahía Blanca.

” Hace 90 días que un chico dependiente de las redes sociales, no se conecta a las redes. Hace 90 días que, teniendo disponibles fondos de la ANSES para cobrar, no los cobró. Hace 90 días que no usa ninguna de las tarjetas de crédito, débito que podría llegar a portar. Hace 90 días se apagó su teléfono celular y no se volvió a encender. Hace 90 días que nadie puede decir con certeza que lo vió, ni familiares, ni gente que lo conocía, ni gente que no lo conocía”

También se expresó sobre la manera en la que trabajan con la Fiscalía Federal N°1 a cargo del Dr. Santiago Ulpiano Martínez: “Estamos evaluando la apelación del rechazo a la recusación del Fiscal” y que “hace 90 días que nadie puede decir con certeza que lo vió, los que pasaron por Fiscalía se retractaron. A nuestro entender se empieza a vislumbrar la necesidad de hablar de responsabilidad penal de algunas personas que están en la causa”