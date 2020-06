Lucia Montenegro abogada

Una chica de 16 años fue violada por 6 jóvenes en Chubut. El fiscal Fernando Rivarola acordó juicio abreviado y la liberación de los acusados. Si el juez lo aprueba, la pena resultará sin aplicación efectiva. Hablamos con la abogada, Lucia Montenegro quien integra la Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA): “Es desafortunado usar la definición desahogo sexual para una violación de manada y que muestra la falta de perspectiva de género en la justicia”

Y continuó: “Si la persona quería desahogarse sexualmente o humillar a la victima, eso no le importa a nadie, es un análisis incorrecto, no es una característica que corresponda a un delito. Además, este termino, “desahogo sexual”, no se tendría que usar desde hace 50 años, son las lógicas machistas de la justicia”.

El fiscal de Rawson Fernando Rivarola sobreseyó a otro de los cinco imputados por la violación en grupo de una joven de 16 años en 2012 en Chubut y pidió juicio abreviado para los tres restantes con la calificación de “abuso sexual simple agravado por la comisión de tres personas”.

“Falta la última parte, que es que el juez no homologue el juicio abreviado y siga investigando. El problema no es el juicio abreviado, la realidad es que se podría imponer una pena alta igual en un juicio más corto”, explicó la abogada Lucia Montenegro