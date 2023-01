Lucía Martínez Zara, concejala del Frente de Todos

La semana pasada, el Gobierno municipal anunció la entrega de 8 microcréditos para la refacción de viviendas de familias bahienses. El programa, anunciado en diciembre de 2021, estipulaba la asistencia a 250 familias. Por ello es que desde el Frente de Todos local elevaron un pedido de informes que justifique la demora en la aplicación del programa.

Lucía Martínez Zara, concejala por el Frente de Todos, explicó que «solicitamos al Municipio que pueda informar sobre este programa que ya en 2022 notamos que no se estaba implementando. A mitad del año pasado no había ninguna entrega todavía. La Secretaría de Políticas Sociales no contestó, y recién en enero del 2023 llegaron las primeras entregas, estando muy lejos de las 250 prometidas».

en relación a la implementación y ejecución del programa. 👉Siendo que es un programa que puede ayudar a reducir el déficit habitacional cualitativo que tiene la ciudad y contribuir a garantizar el derecho a una vivienda digna, resulta inadmisible que esperen más de un año — Lucía Martinez Zara (@LuMartinezZara) January 20, 2023

«De manera oficial, el Municipio informó que se entregaron 8 de los 250 microcréditos prometidos. Es inadmisible la demora de más de un año teniendo los recursos disponibles. Nos parece que el Ejecutivo debe brindar explicaciones a la población» Lucía Martínez Zara.

¿Qué sucede con el presupuesto destinado para el programa teniendo en cuenta la demora? La edil planteó que «si el dinero presupuestado no se utilizó como correspondía, probablemente puede haber sido utilizado para cualquier tipo de actividad. Eso es lo que denominamos subejecución, dinero destinado para una tarea que se termina derivando a otra».

La concejala afirmó que, pese a aprobarse el pedido de informes al respecto en el Concejo Deliberante, no hubo respuesta oficial de ningún tipo: «Nosotros consultamos cómo se iban a seleccionar las familias y cuáles iban a ser los montos, y no tuvimos respuesta. Esto es una característica de la gestión municipal hace 7 años, con falta de respuestas permanentes hacia los bahienses» finalizó.