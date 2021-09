Lorena Bidal – Área de género

Hablamos con Lorena Vidal, secretaria y dirigente del área de género del Club. El fin de semana se inauguró un mural en la esquina de Falucho y Parchape junto al área de cultura un mensaje a favor de la lucha contra la trata. “Cuando nos enteramos del proyecto hablamos con la subcomisión y armamos un equipo de trabajo donde hay que elegir que tipo de mural queríamos mostrar. Lo que quisimos hacer es no solo mostrar la exploración sexual, el grooming, la exploración laboral y el trabajo infantil”, explicó.

Además, profundizó sobre los objetivos del área de género y los propósitos de la misma. “El objetivo de área es sobre prevención, concientización e información , el club no solo trabaja en lo deportivo si no también lo social. Tenemos pensado hacer capacitaciones y charlas. Los clubes hace muchos años que no son solo deportivos, no podemos ser ajenos a eso, el club cumple un rol fundamental para el barrio, la ciudad”, profundizó Lorena.

Por otro lado, adelantó sobre los proyectos en mente del área y se alegró sobre la presencia de la mujer en el Club. “En conjunto con la mutual, este viernes vamos a hacer una charla con una ginecóloga, explicar a niñas un poco sobre la anatomía del cuerpo, anticonceptivos, enfermedades sexuales, tenemos pensado capacitarnos sobre la ley Micaela en el deporte. Villa Mitre en particular es un club que es muy familiar, hace mucho las mujeres vienen trabajando, la idea nuestra es seguir sumando y que se sumen a la comisión directiva, en lugares de la toma de decisiones”, finalizó.