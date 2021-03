Lxs vecinxs de Villa Esperanza manifestaron su preocupación ante la falta de atención en la Unidad Sanitaria del barrio. Quieren juntar firmas para reclamar mejoras y garantizar el acceso a la salud.

Hablamos con Lorena Barrionuevo, referente del Comedor “Sueños de Esperanza”: “La sala de Villa Esperanza estuvo cerrada casi todo el año pasado, teníamos que ir hasta Villa Rosario. El delegado municipal acá en el barrio no se conoce mucho, no se hace presente. Muchas veces le pedí ayuda con mi merendero y nunca nos dio respuesta. Teniendo sala médica acá no puede ser que estemos yendo a otros barrios, necesitamos que los médicos atiendan, nada mas”.

Con respecto a la asistencia que brindaron durante la pandemia desde el comedor, Lorena remarcó que están haciendo en la calle el trabajo que debería estar haciendo el Municipio: “Asistir a la gente, no es nuestro trabajo. Todos los días viene gente a golpear la puerta de mi casa para pedir comida, fideos, arroz, cualquier cosa. Gente adulta que siempre ha tenido trabajo”.

Para ayudar al merendero ingresá aquí o podes acercarte a Santamaria Nª225 a la altura de Saavedra y beruti al 3000, en Villa Esperanza.