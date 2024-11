Si bien todavía falta la confirmación de ciertos estados que siguen escrutando sus votos, ya es claro que Donald Trump será el próximo Presidente de los Estados Unidos: Se impuso ante la demócrata Kamala Harris, y llevará adelante su segundo mandato, tras presidir el país del norte entre 2016 y 2020. ¿Cómo repercute esto en el panorama internacional?

Lisandro Sabanés, licenciado en Comunicación Social y analista internacional, explicó que «si bien resta la confirmación formal, Trump es el nuevo presidente de EEUU. Ha sacado una ventaja mayor a la encuestada en los ‘swing states’, es decir los dudosos que se definen sobre el final. ¿Qué se puede esperar de su segundo mandato? Dijo que iba a ser un dictador, tomará medidas en contra la burocracia estatal y contra de las agencias donde se desarrollaron las causas judiciales contra él. Si esto se da, puede ser un cambio de época para EEUU y el mundo».

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u

— Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024