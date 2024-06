Lisandro Sabanés, licenciado en Comunicación Social

El licenciado en Comunicación Social y analista internacional Lisandro Sabanés dialogó con Radio Urbana respecto a la participación argentina en la cumbre del G7 que se realizó en Italia, país donde actualmente reside, y aseguró que «el único objetivo en política exterior” del presidente Javier Milei “es conseguir dinero para salir del cepo».

«Las repercusiones son modestas, en general. Somos un país periférico, más allá de amarlo es verdad que en el escenario global tenemos poca relevancia. Sudamérica en sí es un continente poco relevante, muy fuera de los debates. No ha podido dar un salto de calidad y ha quedado estancado en problemas de pobreza, narcotráfico, en problemas de patentes y avances tecnológicos».

Siguiendo con la explicación respecto a la misión argentina en el exterior entiende que la agenda internacional pasa por el objetivo del gobierno nacional de lograr fondos para equilibrar el plano financiero. «El objetivo es conseguir el dinero para salir del cepo, traer una inversión a un país estancado hace más de 10 años, no ahora. Es el único objetivo de Milei en política exterior, veremos si lo consigue. Pero creo que eso corre por carriles separados, no sirve toda esta sobreactuación para conseguir la plata, no va por ahí»

Sabanés destacó la invitación de las potencias occidentales al primer ministro de la India Narendra Modi. «India es un jugador importante en el tablero mundial, ha puesto un pie en la Luna, siendo uno de los cuatro países en hacerlo. Por eso Occidente invitó a Modi. Hoy India tiene autonomía para sus decisiones, se alía con USA para competir con China, pero se junta con Rusia por el gas. Forma parte de los BRICS más allá de tener tensión con China en la frontera».

Sabanés realizó cierto paralelismo entre la política actual de la India y la tradición de neutralidad argentina y con la política desarrollada durante el gobierno de Juan Domingo Perón. «Juega de aliado de Estados Unidos y a veces no, aprovecha la coyuntura de la guerra de Ucrania. Es un camino a imitar y seguir, como el de Sudáfrica, Turquía, Brasil, países emergentes que se posicionan como actores regionales en un mundo ya multipolar, no va más la polarización. Es hora de volver a ese posicionamiento de Perón, de la Tercera posición, que fue en la postguerra con una perspectiva que no se vio en ese momento, pero que hoy es una posibilidad».

«La política exterior, lejos de tonificar las posiciones históricas argentinas de tomar distancia de las guerras, ahora se ve involucrada en dos guerras, tomando partido por uno de los dos bandos (EE.UU.) en una postura equivocada que no traerá beneficios que compensen el costo, de ahora en más, de ser parte activa de guerra donde no tenemos intereses concretos, geográfica, política ni diplomáticamente”, indicó Sabanés.

“Nuestro conflicto principal es con Gran Bretaña, no solo por las islas sino los mares circundantes, y ellos son parte de Ucrania, quedamos de su lado. Es una cosa muy burda, histriónica, apresurada de mostrarse desaforadamente alineado con el eje occidental en esta suerte de Tercera Guerra Mundial», agregó.

El encuentro del Papa con Susbielles

En el inicio de la entrevista Sabanés destacó la reunión que Federico Susbielles mantuvo con el papa Francisco. «Que el intendente de Bahía sea recibido por el Papa, quien había participado el día anterior del G7, donde están los líderes mundiales occidentales, con un lugar destacado, es motivo de orgullo”, expresó.

Bahía Blanca “no deja de ser una ciudad mediana de un país periférico como Argentina, es un activo enorme. Es muchísimo para él y para todos, es un reconocimiento para la ciudad. El Papa no recibe a cualquier intendente por ser argentino, tiene una agenda internacional muy cargada, uno mira su agenda y se va Susbielles y entra un primer ministro de África, un funcionario de la Unión Europea; que se le haya dado lugar es impresionante», destacó el analista bahiense.