Leticia Ceriani, Subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud provincial

Esta semana la Provincia de Buenos Aires modificó el reglamento de residencias y guardias vigente en los hospitales bonaerenses. Se trata de una reivindicación a un reclamo histórico por parte de médicos y médicas residentes, ya que se mejoró tanto la retribución económica como las condiciones de trabajo.

Por ello hablamos con Leticia Ceriani, subsecretaria provincial de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud, quien explicó en comunicación con Radio Urbana que «ésta es la concreción de un reclamo histórico de los residentes. El reglamento vigente en la Provincia era de 2001, pero muchos reclamos venían demandados hace muchísimo más tiempo».

La funcionaria afirmó que las medidas «tienen que ver con mejorar salarialmente la situación, que es muy importante, pero también mejorar las condiciones de trabajo; es un aumento de sueldo indirecto al disminuir la cantidad de horas trabajadas pero mantener el sueldo».

Se establece un día laboral para que los residentes del último año puedan realizar otras tareas remuneradas una vez por semana. Además, se reduce la jornada laboral de lunes a viernes, se limitan las horas de guardia pasando de 24 hs a 12 horas y se suma un plus por guardia. pic.twitter.com/ruDMAvvH4Z — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 18, 2022

En concreto, Ceriani reveló que, además de la decisión de acortar la duración de las guardias de 24 a 12 horas como máximo, «hay cosas significativas que quedaron plasmadas como el abordaje a las situaciones de violencia, la cuestión de las sanciones. También la cuestión de aportes jubilatorios, ya que este esquema mixto de trabajo y formación duraba muchos años y no contaba para los aportes jubilatorios. Esto cambia para los que ingresan este año y para los 5 mil residentes que ya están en el sistema; van a tener aportes cobrando lo mismo en bolsillo. Incorporamos un plus por guardia del 13%, que representan unos $26 mil que se suman al salario, a lo que se suma un plus por hijo. También hemos sacado los sábados al mediodía, limitando la jornada laboral de lunes a viernes«.

¿Por qué se hacía necesaria una modificación en el reglamento de las residencias médicas? Ceriani marcó que «hay una crisis no solo de las residencias sino de la fuerza laboral en salud, y es un problema mundial que tiene que ver con una multiplicidad de cuestiones. Las condiciones de trabajo, las guardias, la exigencia. Mucha gente se está replanteando si estudia medicina, si termina la carrera, si hacen o no residencia al terminar».