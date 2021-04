LEONEL CUITIÑO – VILLA MITRE

Hablamos con Leonel Cuitiño, volante de Villa Mitre, quien nos contó sobre este presente en la Liga del Sur para el tricolor y la preparación para afrontar el Federal.

Sobre el plantel del torneo local, Cuitiño mencionó: “Por mas que no entrene con ellos, se ve un lindo grupo. Se nota que hay un objetivo que es pelear arriba como lo venimos haciendo hace 2 o 3 años”

Por su parte, Leonel habló del trabajo con la local y la posibilidad de sumar minutos: “Hace un par de años que vienen trabajando juntos, llegaron nombres nuevos. En lo personal me sirve mucho sumar minutos, porque yo me lesione y me agarro la pandemia después, lo necesitaba”

Siendo uno de los jugadores con mas roce en primera: “A mi personalmente me gusta hablar y aprender, esa es mi experiencia para los mas chicos. Trató de transmitirles lo que me enseñaron los más grandes” dijo “Cuiti”

Consultado por el buen andar del torneo local: “El nivel de la liga lo veo muy bien, la verdad que me sorprende cada día más. Se van renovando los jugadores en cada club y cada vez vienen mas duros” expresó el volante tricolor.

“Villa Mitre de las ultimas finales estuvo presente, es un club grande que siempre tiene que estar compitiendo bien arriba”

Por último, resaltó su principal meta: “MI objetivo personal es tratar de afianzarse en el Federal, pero aprovechando a máximo la liga del sur”