Leandro Schwab Libertad

Hablamos con Leandro Schwab, encargado del fútbol en Libertad, sobre la definición de dar por terminado el apertura en la Liga del Sur el último miércoles.

El ex delantero nos brindó su opinión sobre la decisión tomada en la última reunión de consejeros: “Tranquilos, en sí la propuesta del club siempre fue defender el promocional. Nosotros seguimos pensando que lo mejor para la liga es la A y la B, por la motivación, por los jugadores y lo lindo que es por competir por algo”

Si bien no hay una fecha estipulada sobre la vuelta a la actividad, sigue creciendo la incertidumbre de cuando pueda volver: “Mas allá de lo que se había votado, apuntábamos a que se viera un poco la realidad, si no podes terminar un torneo nuevo es muy difícil, hay clubes que no están trabajando, hay jugadores mayores, amateur y que laburan, volver arrancar va a ser difícil”

“Me parece que lo mejor era terminar el actual torneo como sea, y el año que viene con una buena pretemporada arrancar bien el A y la B”

El plantel sigue trabajando pensando en la reanudación de la actividad y con un objetivo en claro: “Estamos trabajando en burbujas, muy predispuesto el cuerpo técnico y todo los jugadores. Yo les decía Libertad no se fue al descenso, Libertad va a jugar dos finales con Olimpo, que en sí la generaron ellos”

“Un resultado deportivo no cambia el objetivo como club, no tenemos la desesperación por ahí como tienen otros clubes de jugar en la A”

Foto: Arpasto TV