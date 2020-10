Leandro Retta creador de Trafkintu

Está abierta la convocatoria para participar del concurso nacional de ensayo breve “vivir adentro” 2020 organizado por Trafkintu. Dada la importancia internacional de la actual pandemia y la consecuente preocupación personal y social que ello implica, la página web Trafkintu (Sociedad de autores) ha decidido colaborar con la comunidad de diversas maneras. Hablamos con el creador de la página web, Leandro Retta: “Es un proyecto que se me ocurrió hace unos años, siempre me dediqué a escribir y a los blogs. En un momento me di cuenta que era difícil remarla solo entonces invité a varios escritores para juntar fuerzas y llegar a más lugares”.

En este caso, se trata de incentivar y compartir la reflexión sobre la pandemia actual, un problema que, sin dudas, atraviesa el campo cultural en todas sus dimensiones y en todo lugar

“Hay 3 premios en plata, $10.000, $6.000 y $3.000, y luego una publicación de algunos textos de los ganadores”, contó.

Si bien los tres premios ganadores serán elegidos unilateralmente por el jurado, más allá de su repercusión entre los usuarios de Trafkintu, la participación de nuestros lectores puede ser fundamental para la selección de los textos que formen para de la antología de nuestro primer concurso.

Instrucciones en cuatro pasos para participar

Primer paso: registrarse e iniciar sesión

Para participar es necesario registrarte como usuario de Trafkintu. Se trata de una acción gratuita, libre y sencilla, similar al registro en cualquier mail, aplicación de celular o red social. El proceso puede hacerse con un nombre real o con un pseudónimo. Para ser parte de TFK, sólo tenés que hacer click acá.

Una vez registrado e iniciada la sesión ya podrás publicar todos los textos que quieras. El único requisito es que se trate de producción propia. Para los artículos fuera del concurso no importa si ya fueron o serán publicados en otro medio. Trafkintu sueña con ser un espacio donde los autores tengan la libertad y las herramientas para darle difusión a sus obras y hasta puedan ganar dinero en el proceso.

Segundo paso: participar del concurso

Para el concurso Vivir adentro el proceso de participación es levemente diferente a la publicación normal. En lugar de hacer click en el ícono de escribir de la barra horizontal superior (ABC…) los textos deberán utilizar el editor específico del certamen, al que se accede desde este botón, ubicado en varios lugares del área del concurso.

El editor es igual al de siempre. El autor podrá escribir el título y su ensayo, intercalando links, imágenes y videos. Recuerda que el texto deberá tener entre 6.300 y 10.800 caracteres. Una vez terminado el artículo se hace click en el botón Publicar, ubicado arriba a la derecha, para que se abra el menú donde definir la imagen de portada (obligatoria), las categorías (al menos una) y etiquetas.

Tercer paso: rellenar formulario

También aparecerá un formulario específico para el concurso donde el participante deberá rellenar los siguientes datos: nombre real del autor, DNI, domicilio, teléfono e imagen adjunta del DNI u otro documento que certifique ser argentino o residente.

Estos datos serán privados y Trafkintu se compromete a hacerlos públicos solamente con autorización del autor. Defendemos el uso secular de pseudónimos, alteregos y nombres artísticos, de larga tradición en la literatura, el periodismo y la cultura en general por lo que tanto en el anuncio de los ganadores como en la publicación en la antología será el autor el que decida cómo quiere aparecer. La necesidad de solicitar datos reales es por una cuestión legal y de control, ya que cada persona puede presentar un solo ensayo al concurso.

Cuarto paso: publicar

Una vez completado el formulario se hace click en Publicar y listo. El texto ya estará disponible para leerse en Trafkintu y participando del concurso. Si por algún motivo un artículo presentado no cumpliera con las bases y condiciones del concurso se le informará al autor mediante alguno de los medios de comunicación suministrados por él mismo para darle la posibilidad de enmendar dicha infracción. Una vez aceptado el ensayo, no podrá ser modificado ni eliminado hasta que se hayan anunciado los ganadores.