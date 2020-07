Leandro Aparicio abogado de la familia de Facundo Astudillo

Facundo Astudillo, joven de 22 años desapareció de su hogar el 30 de abril cuando viajó hacia la localidad de Bahía Blanca. Testigos afirman que fue retenido en un control policial a la altura de Mayor Buratovich y fue la última vez que lo vieron. Actualmente la causa radica en el fuero federal y fue recatalogada como desaparición Forzada. Hablamos con Leandro Aparicio, abogado de la familia: ”Seguir buscando a Facundo en Pedro Luro es tomarle el pelo a la gente. La única manera en la que se moviliza esta causa es con la movilización del pueblo y la difusión de los medios. No sabemos como es el panorama hoy porque no se nos dijo nada. Todavía no sabemos si se pidieron medidas de pruebas que son muy pertinentes. Desde la justicia provincial no tenemos ninguna información. Vamos a seguir donde tenemos que estar que es en el plano federal”.