Hablamos con Lautaro Disanto, refuerzo de Villa Mitre en el Federal A. El volante debutó el fin de semana en el empate agónico 2 a 2 sobre Sansinena y dió su mirada del encuentro. “Sensaciones raras porque era un partido controlado. Ellos se metieron atras y trataban de salir de contra. No pudimos entrarle y se encontraron con el gol de otro partido, debemos estar un poco más atentos. Las situaciones iban a llegar”, explicó.

El Mendocino proviene de Independiente Rivadavia, jugó en la B Nacional junto a un ex Tricolor como Facundo Fabello, que lo alentó a tomar la decisión de venirse a Bahía Blanca. “Este paso significo alegría. Estoy contento de estar acá y con muchas ganas de jugar. Más allá de eso las sensaciones son raras porque en casa queríamos ganar. Hablé con Fabello en Mendoza, me habló muy bien del club y del grupo, influyó mucho en mi decisión de venir para acá. Estoy en un momento lindo, con un desafío importante. Hay un muy buen equipo y grupo. Ojalá que podamos conseguir ese tan merecido ascenso”, reflexionó el volante.

Ahora el Tricolor deberá viajar a San Luis para enfrentar a Juventud Unida, rival complicado. “Nos preparamos bien. Arrancamos la semana esta mañana, estamos tranquilos. Confiamos en nosotros y queremos revertir lo que no se nos viene dando de visitante”, finalizó Disanto.