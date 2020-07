Laura Giordano infectóloga del Hospital Penna y del HAM

Los infectólogos e infectólogas de Bahía Blanca manifestaron mediante una carta su desacuerdo ante el accionar del municipio frente al escenario actual en el que los casos de diagnostico de Covid-19 se duplican día a día y, además, ofrecen su asesoramiento para poder intentar controlar o al menos mitigar los efectos de la pandemia. Hablamos con Laura Giordano, infectóloga del Hospital Penna y del Hospital de la Asociación Médica (HAM): “Hay que incrementar las medidas de aislamiento porque sino hacemos algo ya, vamos a tener que cerrar todo”

“Lo que nos motivó a escribir esta carta es lo que pueden ver, el aumento de casos de pacientes positivos, sino se toman medidas ahora, van a colapsar las guardias de los hospitales. Lo que se hizo hasta el momento funcionó cuando había 4 casos por semana, no ahora que hay 18 por día. Hay que aumentar la gente que testea y la que trabaja en el aislamiento de las personas que se identifican positivo”

El pedido llegó a secretaria de salud del municipio “hablamos con ellos, están de acuerdo con lo que pedimos y prometieron trabajar en esto”, contó Giordano.

Por otro lado, la médica infectóloga pone de referencia que “hay lugares en Córdoba donde no se retrocedió de fase, pero hacían búsqueda activa en cada barrio, testeaban, aislaban y tuvieron un éxito rotundo”, en cambio, “en nuestra Bahía tenemos casos por todos lados, hay conglomerados por toda la ciudad. Yo estoy de acuerdo cuando dicen no cerrar los negocios, pero si no cerras la gente no entiende. Sin ir más lejos, miremos lo que pasó cuando dejaron que la gente pueda hacer actividad física al aire libre, y después tenias a la gente tomando mate en el parque, abrazándose en la calle. Entonces, como no se entiende hay que implementar medidas de máxima para que se cumplan las de mínima”

Además, enfatizó: “En este tiempo la atención se centró en los hospitales, ahora hay que ponerla en lo periférico, de la puerta del hospital hacia fuera”

“Estamos en una situación sanitaria, las personas que nos manejamos en esto tenemos que decir lo que pasa, si no lo decimos es una falta de responsabilidad”, finalizó.