La situación sanitaria sigue siendo alarmante

El Foro Popular de la Salud que está compuesto por profesionales de Bahía Blanca cuestionó el pedido oficial de regreso a Fase 3 que el intendente Héctor Gay realizó este jueves a Provincia.

El comité de Contingencia para el Coronavirus informó este viernes se registraron 350 nuevos casos de COVID en Bahía Blanca, 4 fallecimientos y 219 recuperados.

Los datos de ocupación de camas volcados en el comunicado, que muestran una ciudad con el 40% de lugares disponibles, no reflejan en lo absoluto lo que se vive dentro de los hospitales. Allí seguimos trabajando a cama caliente hace semanas, con terapias intensivas repletas y niveles de agotamiento entre el personal de salud que no pueden ser medidos por ningún parámetro.

El intendente argumenta a través de distintos índices que la situación epidemiológica ha mejorado, pero evita, ya sea por olvido o conveniencia, un dato que no debemos pasar por alto: tan solo en los 12 días que lleva el mes de mayo fallecieron 48 bahienses. Es algo a lo que no podemos acostumbrarnos. Se trata de nuestros vecinos, amigos y familiares.

Y no debemos perder el eje; cada muerte por COVID-19 es evitable en tanto se prevenga el contagio de las personas. Vemos con tristeza que la dirigencia local no se está esforzando para que esto suceda. Vivimos virtualmente en una fase 3, ya que no hay controles sobre las actividades restringidas.

Entendemos también que hay que cuidar la economía, pero la mejor manera de hacerlo es protegiendo a las personas que la componen. El descenso de casos es la única manera de promover la apertura de las distintas actividades en un contexto seguro.

Lamentablemente, hoy tenemos un gobierno local más preocupado por esconder la realidad que por tomar medidas concretas para cambiarla.

Pablo Casella, Trabajador de Salud, Director médico Hospital Raúl Matera

Federico Donato, Trabajador de Salud, Cirujano Vascular, HIGA Penna

Mariano Sáez, Trabajador de Salud, médico. Hospital Municipal Leónidas Lucero

Eva D`Albora, Trabajadora de Salud, Técnica Radióloga HIGA Penna

