La Provincia recomienda cuidados de salud para el verano

Bajo el lema “Disfrutar la Provincia es Salud”, el Ministerio de Salud bonaerense promueve cuidados de verano con el objetivo de concientizar a la población sobre diversas temáticas que hacen eje en: Cuidados Integrales, Dengue, Vacunación Covid, Consumos Cuidados y Salud Mental, Prácticas Sexuales Placenteras, y Cuerpos y Diversidades.

Se trata de una serie de recomendaciones, que incluyen cómo evitar problemas de salud ante las temperaturas elevadas, que pueden generar “golpes de calor”. Se trata del cuadro médico derivado de la prolongada exposición a las altas temperaturas. Los más vulnerables frente a este cuadro son niños, niñas y adultos mayores

Para evitarlo se insta a la población, principalmente, a tomar agua de forma abundante y frecuente durante todo el día, evitar la exposición al sol desde las 10 de la mañana hasta las 16, y siempre, utilizar protección solar y gorro. También se recomienda vestir ropa de algodón y de colores claros. Además de dosificar la actividad física.

Las y los expertos aconsejan que en el caso de los más chicos hay que ofrecerles bebidas permanentemente (jugos naturales o agua potable) y en el caso de lactancia, amamantar con mayor frecuencia, también, bañarlos o mojarles el cuerpo frecuentemente.

En tanto, los consejos de alimentación son consumir alimentos frescos y saludables como frutas, verduras, ensaladas, tartas y licuados. Hay que evitar las comidas abundantes y las bebidas alcohólicas y gaseosas.

Dengue

La incidencia del dengue aumenta en la temporada de calor y es fundamental mantener descacharrados el interior de las casas y los fondos, jardines y patios.

Eliminar criaderos potenciales de mosquitos es la medida preventiva más eficaz frente a esta enfermedad. Para eso hay que descartar todos los objetos inservibles que puedan acumular agua de lluvia (como latas, botellas vacías, neumáticos, macetas, etc.).

A los recipientes útiles, como baldes y palanganas vaciarlos y dejarlos boca abajo para que no junten agua. Los recipientes utilizados para contener agua (como tanques y barriles) hay que taparlos. El agua de bebederos de animales y de floreros en el interior y exterior de la casa deben ser renovados cada tres días.

Vacunación Covid

Para disfrutar del verano cuidado es necesario también completar y actualizar esquemas de vacunación contra el Covid-19. Por eso, las personas deben acercarse a actualizar sus esquemas y aplicarse los correspondientes refuerzos (tercera, cuarta y quinta dosis), si ya pasaron 4 meses desde la última aplicación, y de acuerdo al grupo etario correspondiente.

Los centros de vacunación COVID-19 funcionan diariamente en toda la provincia donde pueden concurrir sin turno previo y al más próximo del domicilio: https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/vacunatorios-de-la-campana-covid-19.

Consumos Cuidados y Salud Mental

Para evitar, controlar o mitigar los riesgos sobre los consumos, lo mejor es mantenerse informado. Es importante conocer cuáles son los efectos de lo que consumís para anticiparte y evitar excesos.

Tené en cuenta: analizá previamente cuál será tu límite (consumo responsable); pensá en estar acompañado; no mezcles y tomá agua, antes, durante y después de consumir; asegúrate de conocer el origen de lo que consumís; recordá que no todas las sustancias producen los mismos efectos y con la misma intensidad en cada persona; si vas a conducir, no consumas alcohol ni ninguna sustancia.

Para más medidas de cuidado ingresá en https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludmental/hablemos-sobre-los-consumos/.

Prácticas Sexuales Placenteras, Cuerpos y Diversidades

Es primordial que las prácticas sexuales sean cuidadas para prevenir riesgo de infección de Trasmisión Sexual. Con el uso del preservativo y también estando atentos/as a signos que llamen nuestra atención y que nos estén hablando de alguna infección.

Se utiliza un solo preservativo para cada práctica sexual: revisar la fecha de vencimiento, no exponerlo al sol o al calor, verificar que el envoltorio esté sellado y que al tocarlo en el centro tenga aire. Los preservativos son gratuitos. Pedilos en el centro de salud y hospital más cercano.

Para estar más prevenidos/as podemos testearnos de manera frecuente para VIH, sífilis y hepatitis b/c en los centros de testeo gratuitos de la Provincia: https://bit.ly/3UdeMTh.

Los cuerpos de verano no existen y los deseos de las personas son diversos. Es igual el derecho a ocupar el espacio público en el verano para personas trans y travestis, personas de distintas orientaciones sexuales y personas con diferentes corporalidades. Disfrutemos de un verano libre de estereotipos.