La Provincia envió $28 millones para obras de gas en escuelas locales

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires envió $27.910.192 para avanzar en la finalización de las obras de gas en distintas escuelas de nuestra ciudad. De los 16 trabajos iniciados el año pasado, 4 están finalizados y 12 quedan por terminar con distintos porcentajes de culminación, en su mayoría avanzados.

Marina Sol Cano, consejera escolar por el Frente de Todos, explicó que «el nivel de avance en muchas de las escuelas está entre el 70% y el 75%. La idea es acelerar lo más rápido posible la culminación de las obras, y no se deberían suspender las clases por este tema». Por su parte, Lorena Mishevitch, presidenta del Consejo Escolar, agregó que con estos fondos recibidos «a pesar de que no corresponden a la totalidad de los necesarios, nos va a permitir pagar parcialidades de obras, para que aquellas más avanzadas puedan finalizarse».

Marina Sol Cano.

La mayoría de estas obras contaban con un plazo de finalización anterior al inicio del ciclo lectivo 2022. ¿A qué se deben estas demoras? Cano mencionó que «deberían haberse terminado en enero, cuando las empresas se retrasaron por casos de COVID-19 y otros problemas, lo que retrasó todo. Ahora vamos a tener una sesión extraordinaria para conversar estas cuestiones, pero las empresas que se retrasaron fueron intimadas».

Mishevitch, al contrario, entendió que «las obras se atrasaron ya que las empresas no recibieron los pagos por las parcialidades de los trabajos. Al no hacerlo, no podían afrontar los gastos millonarios que significan las tareas de refacción de estas características en las escuelas».

Lorena Mishevitch.

Mientras tanto, ¿cómo afrontan esta cuestión los establecimientos que aún esperan por la finalización de las obras? Entendiendo que en poco tiempo atravesaremos temperaturas cada vez más frías con la llegada del invierno, «en las escuelas con menor grado de avance pedimos que se adaptara la conexión eléctrica para que haya caloventores» reveló Cano.

En el mismo sentido, Mishevitch expresó que «no es tanta la cantidad de caloventores que tiene el Consejo Escolar para repartir a los 12 establecimientos, uno por aula. Hoy en esos establecimientos que cuando llegan a la mañana hace mucho frío, sobre todo los periféricos, hicimos una derogación importante para la adecuación de los sistemas eléctricos para la colocación de caloventores. Luego de dos años de presencialidad los chicos necesitan estar allí en las mejores condiciones. Eso hace que nosotros nos angustiemos ante la falta de gas».