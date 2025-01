En las últimas horas, la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) denunció que fueron despedidos seis trabajadores de la empresa Harinas Bajo Hondo, ubicada en General Daniel Cerri. Según indicaron desde el gremio, los despidos se llevaron adelante de manera irregular e ilegal.

Julio Vidal, secretario General de la UOMA seccional Bahía Blanca, marcó que «hasta el momento tenemos seis despidos. El problema arrancó en noviembre el año pasado, cuando la empresa del Grupo Bahía Energía nos manifestó que iban a suspender a 10 personas en diciembre por problemas internos. Como entidad gremial nos pusimos en contra a que se lleven a cabo esas maniobras, por lo que hablamos con UOMA central para llegar a un acuerdo. En diciembre la empresa nos dijo informalmente que en marzo cierra la planta, todo esto sin ir por las vías legales. Cuando expresamos nuestra inquietud, la empresa le presentó una nota al Ministerio de Trabajo diciendo que no iban a cerrar. Ahora quieren despedir a nuestros compañeros inventando diferentes causas «.

«La situación salarial la negociamos con la cámara; con la empresa solo tuvimos problemas por los trabajadores. No somos un gremio complicado, pero queremos que los molinos trabajen y que las empresas paguen lo que tengan que pagar» Julio Vidal.

En ese sentido, el sindicalista detalló que «nosotros nos manifestamos pacíficamente, y a eso la empresa despidió tres compañeros más alegando un bloqueo del portón que jamás existió. Hoy nos seguimos manifestando, pero el molino esta vacío con la harina adentro. No tenemos ningún tipo de comunicación con la empresa. Son 35 familias de General Daniel Cerri que se quedan sin su fuente de ingresos. Incluso quienes no fueron despedidos están sufriendo al no poder entrar; el encargado no está y las puertas tienen candado. Estamos a la espera de que se nos dicte la conciliación obligatoria en La Plata, de acá tampoco tenemos respuesta del Ministerio de Trabajo».

En conclusión, Vidal aclaró que «notamos en el último tiempo una baja en la producción, y sabemos que es una realidad que la empresa está complicada. No tenemos problemas específicos con que la empresa cierre, pero lo único que pedimos es que se haga de forma ordenada y por las vías legales. Que si despiden gente, se junten con el sindicato, den la indemnización y listo. Al contrario, hoy la empresa está inventando causas para no dar indemnizaciones. Los trabajadores son todos de Cerri, y buscamos que esto tome visibilidad en toda la comunidad; hace tiempo que Cerri se está quedando sin industria».