JULIO ROMAN – LIBERTAD

Charlamos con Julio Román, director técnico de Libertad, sobre el presente del milrayitas en la Liga del Sur.

Consultado sobre el parate del torneo local, Julio mencionó: “Hay cosas que no se entienden, que jueguen unos y otros no. Aparte no se entiende, no hemos tenido nada extraño, en nuestro caso hicimos las cosas al pie de la letra, pero realmente parece que no sirve de nada”

Sorprendido por las criticas hacia el equipo en el comienzo del torneo: “Me asombro porque algunos nos han caído duro, no he visto a nadie jugar tan bien, tal vez puede ser por los nombres, pero después hay que armar, hay que echar a jugar, nos fuimos acomodando” sostuvo Román

Analizando el último encuentro en Villa Rosas: “En el partido con Sansinena, de haber sido un arbitraje normal, tal vez Sansinena se hubiese quedado con un par de jugadores menos, no hubiesen interrumpido tanto el juego, pero creo que fuimos justos ganadores, porque tuvimos las mas claras, por juego y por situaciones” destacó el orientador milrayitas.

“Buscamos siempre la mejor opción de juego, el mejor armado y estructura que podamos combinar ese tipo de jugadores que tenemos, de buen pie la mayoría, y tratar de ir armándolos como equipo”

Consultado por la variedad de jóvenes que ya han saltado a primera: “Lo que da tranquilidad, y los buenos resultados también te ayudan en eso, cuando uno dice tenemos que estar todos y listos, tuvimos muchas bajas y pudimos suplantarlos con muchos chicos del club” mencionó Julio.