El gobierno nacional decretó la intervención de la obra social de la Unión Personal de Seguridad Republica Argentina (UPSRA). Será por 180 días tras detectar irregularidades en las prestaciones a afiliados.

Hablamos con Julio Gutiérrez, secretario general de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina: “Es extraño que los trabajadores pidan que se intervenga, pero la dirección ha sido un desastre, no teníamos atención médica, y la obra social estaba quebrada. Técnicamente no había atención médica en todo el país, no había dinero en la obra social, los prestadores no cobran”. Entre el 1º de enero y el 17 de agosto de 2020 tramitaron un total de 145 reclamos de beneficiarios y beneficiarias, teniendo por objeto la problemática prestacional, irregularidades de afiliación y reclamos por medicación.

Técnicamente no había atención médica en todo el país, no había dinero en la obra social, los prestadores no cobran

Según un informe de la cámara de seguridad somos 150 mil trabajadores de la seguridad. “Se está pidiendo que los trabajadores pongan en agenda la unidad para que todas las agrupaciones peleen por el sindicato”, declaró Gutierrez. Detectaron la falta de entrega de medicación antirretroviral a los y las pacientes en tratamiento, como así también de medicación oncológica y de patologías crónicas tales como diabetes e hipertensión arterial, entre otras.