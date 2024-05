Esta semana, padres y madres de alumnos tanto de la escuela Escuela Primaria Nº 68 como del Jardín de Infantes Nº 918 de Coronel Rosales denunciaron una insólita situación. Ambos se encuentran ubicados dentro de la Base Naval Espora, y al haber aumentado la seguridad por decisión del Gobierno nacional, ahora los familiares deben pagar un determinado monto para llevar a sus niños al colegio.

Julieta Conti, jefa distrital de Educación, marcó que «no se trata de un canon. Por algún motivo, se han incrementado las medidas de seguridad de las bases, lo que obliga a las autoridades a ser más exhaustivos con el ingreso y egresos de personas. Tenemos dos instituciones dentro de la Base de Espora, un jardín y un colegio. Tenemos que hacer una planilla de datos de los alumnos y de los docentes que entran y salen a diario. El choque de normativas está en que se pide la confección de un pase inviolable que se le da a cada familia y docente para que ingrese con mas facilidad y no estén demorados. Eso cuesta $1.800 por única vez, lo que va en contra de nuestra normativa de escuelas públicas de no cobrar ningún tipo de arancel. Estamos trabajando con las autoridades de la base, que son muy cercanos y gentiles, para ver cómo acomodamos esta gestión».

«Este trámite choca con una normativa nuestra de la Provincia de Buenos Aires donde no es exigible pago de ningún tipo para ingresar a las comunidades educativas» Julieta Conti.

Por último, la funcionaria aseguró «estamos dialogando cómo haremos para que se busquen soluciones para aquellas familias que no quieren o pueden pagar la confección del pase. A través de las autoridades iremos siguiendo las indicaciones que tengan en caso de que se pongan más estrictas las medidas de seguridad. Hay 100 familias que van y dependen de las escuelas dentro de la base. en Bahía Blanca es un tanto extraño para nosotros, pero la relación con la base es parte de la idiosincrasia de Punta Alta».