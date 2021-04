¿Cómo impacta la pandemia a la salud mental de un pueblo? planteó Julieta Calmels, psicóloga y subsecretaria de salud mental, consumos problemáticos y violencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En comunicación con Total Normalidad, Julieta Calmels, dijo: “Una cosa que nos dimos cuenta en el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) es que las relaciones con los otros son constitutivas con nuestro bienestar y parte de la vida central de los humanos”. Y continuó: “Pasamos momentos diferentes en esta pandemia, no es lo mismo la primera etapa de ASPO que despertó muchísima ansiedad y todo el periodo de aperturas, de inicio de actividad escolar, algunas actividades laborales y de encuentro social”.

“También hay que mencionar la llegada de la vacuna, es una diferencia que hayan llegado porque a pesar del estrés y agotamiento estamos protegidos. Por eso como dice Kicillof es una batalla entre la vacuna y el virus”.

El impacto en la salud mental no es igual tampoco para todes

“A miles de argentinos les ocurrió la perdida de alguien cercano y también hay una interrupción de los duelos y rituales normales en la forma de despedir a nuestros seres queridos”.

En tal sentido, profundizó “lo que todos perdimos fue nuestra normalidad, una idea de previsibilidad de la vida, en general vivimos tendiendo a negar aspectos de la muerte y con la idea de que vivimos en un mundo predecible y esto pone en jaque esa idea”.

Al mismo tiempo cree que no hay persona que no haya perdido algo en este momento, “continuidad en diferentes espacios, un ser querido, aprendizajes, muchos niveles en los que se ha perdido cosas”. Y que: “A nosotros nos toca una tarea particular que es atender el padecimiento, pero también entendemos que no hay que traducir todo lo que nos pasa en patologías, y que hay aspectos que estamos atravesando todos, eso genera un alivio ante la idea de interpretar que estamos todos deprimidos.

“Los espacios colectivos son muy importantes en este momento, por ahora de manera virtual”.

Las sociedades neoliberales tienden a romper lazos sociales

“Somos una sociedad que tiene una cultura del lazo bastante fuerte respecto de otras y, en ese sentido, somos muchos los que apostamos a que la sociedad se recomponga a través de diversas formas, en ese sentido también desde lo virtual se pueden sostener. En los momentos de restricción es la única alternativa que tenemos sabiendo que esto va a ir cediendo en algún momento que no es un estado eterno aunque tengamos ese sentimiento”.

En una nota publicada en el diario “El Destape”, la psicóloga, Julieta Calmels señaló que circula una idea generalizada de que la población “no da más” o que “no aguanta más la pandemia y sus efectos” pero también, hay muchos estudios, que reflejan por medio de encuestas y sondeos que existe una gran aceptación ante medidas de cuidado un poco más restrictivas en contextos como estos. Y ambas cosas parecen ser ciertas. Y no son, en sí mismas, contradictorias salvo que se hagan lecturas lineales que desconocen la mente humana y la subjetividad. Podemos no dar más y a la vez (y quizá por esto mismo) necesitamos que sea otro el que asuma un papel de regulación de lo que individualmente no es posible garantizar y a lo que estamos expuestos.

Sobre esto, agregó: “Es lógico y saludable que no aguantemos mas una situación tan espantosa como la que vivimos, ni las personas ni nuestro gobierno. Pero, a la vez hay muchos estudios que establecen que hay muchas personas que estarían dispuestas a soportar medidas de cuidado. No hay que anteponer el hecho de que no damos mas al hecho de que las autoridades tomen medidas. Somos un pueblo que ha atravesado situaciones de enorme complejidad. Apostemos a que tenemos las herramientas para soportar mayores medidas de cuidado para estar mejor”, finalizó.