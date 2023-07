Esta semana fue reglamentada por el Gobierno nacional la ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, la cual convertirá en requisito la receta médica para comprar antibióticos en las farmacias. Según el Ministerio de Salud, esto llega con «el propósito de fomentar el uso responsable de los antibióticos y regular cuestiones referidas al expendio y uso de estos medicamentos».

Juan Perlotti, presidente del Colegio de Farmacéuticos local, afirmó que «esto ya está en vigencia, lo que reglamenta es la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos. El objetivo de la ley es fomentar el uso racional del antibiótico, restringirlo a las situaciones donde es indispensable, algo que debe determinar un médico tras el diagnóstico».

«Es para todos los antibióticos de uso sistémico, por lo que serán la gran mayoría» Juan Perlotti.

¡Reglamentación de la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana! 💊💊 👉🏼 Deslizá y enterate de qué se trata esta iniciativa que busca dar respuesta a una problemática global. ¡Recordá consumir medicamentos solo con indicación profesional!#TomateloEnSerio — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) July 25, 2023

El farmacéutico detalló que «el problema del antibiótico es que el 80% de su consumo o no corresponde, está mal indicado o mal utilizado. Eso genera resistencia cuando uno lo necesita pero lo utiliza mal, lo deja de usar antes, no cumple con el intervalo, etc. La ley no solo apunta a la venta sino a múltiples factores, se va a generar concientización, se van a hacer campañas e intervienen distintos ministerios».

En ese sentido, agregó también que «ya estamos viendo la repercusión en las farmacias que comunican esto a través de los distintos canales. Ahora vamos a tener que justificar las ventas al Ministerio de Salud. Lo importante es que el paciente no le exija al médico un tratamiento de antibióticos, sino que siga el diagnóstico del profesional de la salud. Esto va a llevar un tiempo de adaptación pero la vigencia está».

Esto se trata de un problema que no solamente afecta a la Argentina. Según Perlotti, «es un problema muy importante y muy serio a nivel mundial que está tratando la Organización Mundial de la Salud hace ya muchos años. Se estima que la resistencia a los antibióticos va a ser la primera causa de muerte en 2050«.