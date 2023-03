Desde la Asociación de Trabajadores del Estado anunciaron la posibilidad de un paro en todos los aeropuertos del país para el próximo jueves 5 de abril, en el inicio de Semana Santa. Esto obviamente afectaría el servicio brindado en el Aeropuerto local Comandante Espora, tanto para los arribos como los egresos.

Juan Lucero, delegado de ATE, explicó los motivos de la medida en comunicación con Radio Urbana: «Lamentablemente llegamos a esta instancia, no teníamos intención. Esto viene de larga data, venimos negociando con el Gobierno nacional por problemas salariales, de infraestructura y seguridad operacional. Pedimos un 1.5% por año por antigüedad, y se nos dijo que si, pero eso se fue dilatando. Hoy no tenemos ningún convenio de trabajo propio».

«No queríamos llegar a esta instancia, pero no tenemos respuestas después de varios meses de dialogo. En algunos aeropuertos ese servicio lo puede prestar la Policía Federal, y allí no habría afectación. Los aviones ambulancia, servicios sanitarios, y los aviones en progreso que todavía no aterrizaron seguirán manteniendo sus servicios» Juan Lucero.

¿Cuál es el rol que cumplen las y los trabajadores del Estado en los aeropuertos? Se ocupan de «la parte administrativa, el apoyo terrestre a los aviones y el control de incendios. Al no existir esos servicios, las aerolíneas no pueden operar en los aeropuertos. Esto es lamentable, el Gobierno que debería cumplir no toma los recaudos para sostener estos servicios».

La confirmación de esta medida llegará el día de hoy, ya que «nos citaron desde el Gobierno para una reunión paritaria, y de llegar a una solución levantaríamos toda medida. De no haber respuesta, se ratificará. La hay posibilidad de una conciliación obligatoria porque ya tuvimos otra anterior por los mismos temas».