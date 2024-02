El IPC Online lanzó su habitual índice de precios al consumidor para Bahía Blanca: durante enero la inflación fue del 23,07%. Así, la interanual escaló al 244,64%. El estudio recabó 14.762 precios de 5.981 productos y servicios, divididos en 9 capítulos.

Juan Larrosa, economista del IPC Online, aseguró que «tenemos un récord para algunos bienes y servicios. Lo que es electrónica, mantenimiento del hogar, transporte y comunicaciones (nafta, taxis, colectivos) subió cerca del 27%; alimentos y bebidas un 26%. Durante el mes de enero los valores se dispararon de manera exorbitante, particularmente a partir del 15. En este momento está menos acelerado que el mes de diciembre. El impacto inicial de los precios se vio en la primera semana, y a medida que avanzó el mes los cambios fueron menores».

«Cualquier salto en el tipo de cambio, oficial o no, se traslada en precios. El Gobierno quiere eliminar la brecha, lo cual implica una devaluación. Si llegamos a diciembre con la inflación de un dígito sería espectacular» Juan Larrosa.

En cuanto a lo que pueda suceder durante este mes, el economista marcó que «hay que ver qué pasa en febrero, pero seguramente cerrará en dos dígitos. Queda saber si estará por arriba o debajo del 20%. Si suben los precios y no se traslada a los salarios, no habrá ventas. La idea es que los empresarios vayan acomodando eso, porque los precios altos impactarán en su ganancia. Hay productos que pueden aguantar en un precio alto, mientras que otros si no se venden se tienen que tirar. Los empresarios se verán obligados a bajar los precios o disfrazarlo en promociones si no se acuerdan paritarias de acuerdo a la suba de los precios».

Finalmente, Larrosa se refirió al accionar del Gobierno nacional en la dinámica de precios: «En caso de que no se intervenga, esto será un proceso en donde las empresas deberán sacrificar ganancias para vender sus productos. Viendo que el Gobierno no emitirá y restringirá el gasto, todo apunta a que la inflación deberá bajar mes a mes sin saber en cuánto tiempo. Enero fue un mes hiperinflacionario. Desde noviembre teníamos proyectado un 500% de inflación anual, y ese numero es de híper».