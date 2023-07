Juan Grabois, precandidato a presidente de Unión Por la Patria

A tan solo 13 días de las elecciones primarias en nuestro país, los dos partidos políticos que mayor caudal de votos reúnen dirimirán sus candidaturas a través de internas en el marco de las PASO. Tal es el caso de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y de Unión por la Patria, donde Sergio Massa competirá con Juan Grabois.

El dirigente social y referente del Frente Patria Grande habló con Radio Urbana, y expresó que «tenemos expectativas no solo por las encuestas, que están dando bien, sino porque además se vienen dando sorpresas. La gente está harta de los impostores de siempre. No hay forma en que Massa interpele a ciertos sectores, Unión por la Patria sin nuestros votos no tiene posibilidades ni en octubre ni en el balotaje».

Una de las críticas que lanzó a su adversario en la interna tiene que ver con la negociación con la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional. Aseguró que «en la Argentina hubo una toma de deuda para pagar la deuda. Si no mandan la plata, igualmente tenemos que pagar los vencimientos. Gente que tiene mucha información dice que no van a enviarla porque el staff del FMI está de vacaciones. Tenemos una dirigencia arrastrada que no sabe negociar, y que piensa que nos van a tratar con respeto por ponerse traje y corbata».

«Cuando fue la inauguración del gasoducto escuché a Sergio Massa explicando los beneficios de la obra desde lo económico. Mientras tanto hay mucha gente en la que no se piensa, no hay un plan para llevar el servicio. Esas lógicas son las que hay que cambiar desde la política» Juan Grabois.

Hay que unir a los que no se conforman. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia. pic.twitter.com/CkZOCJUNJY — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 22, 2023

En cuanto a las diferencias que nota entre las distintas fuerzas políticas, y particularmente refiriéndose a Juntos por el Cambio, marcó que «yo trazo la línea en la deshumanización del discurso y la práctica política, desconociendo la dignidad humana del otro. Dentro de Unión por la Patria los derechos del otro se respetan, más allá de las grandes diferencias en cuanto a cómo llevar adelante la patria. Aún si Massa quisiera llevar adelante un programa represivo, que no creo que sea el caso, no tendría margen dentro de este espacio político».

En ese sentido, opinó sobre el enfoque de la campaña de Patricia Bullrich: «Yo creo que es poca la gente que compra ese discurso represivo, es una sobreestimación. Nosotros sabemos más de seguridad y de cómo resolverlo que los que hablan de cámaras, patrulleros y tasers. Hay que pensar en las causas: la deserción escolar, la reincidencia y las adicciones. Sobre eso hemos trabajado toda la vida, y te puedo asegurar que de esa forma prevenimos mucho más el delito. Vos podés tener un patrullero reluciente y las mejores cámaras, pero si los trabajadores de las fuerzas de seguridad tienen problemas de salud mental, están mal pagos, en malas condiciones y estresados, la cosa no va a funcionar».

Siguiendo la línea de las propuestas concretas, Grabois agregó que «tenemos un plan de un millón de lotes con servicios, y en cuatro años podemos terminar la mitad de ellos. Podrían acceder las familias que los soliciten con el compromiso de construir su casa con una tipología razonable y pagar una cuota mínima. Para eso no hacen faltas expropiaciones, alcanza con la tierra pública y la compra a los precios que tienen antes de ser zonificadas».