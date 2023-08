Juan Gossen, integrante del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos

Juan Gossen, director de la Defensoría del Pueblo de la Provincia e integrante del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de ese organismo, conversó con Radio Urbana sobre la proliferación de casas de apuestas online y la problemática que supone, especialmente, para los jóvenes.

Gossen señaló que «el fenómeno de las apuestas deportivas es bastante reciente en Sudamérica. No es el caso de Europa, donde han establecido regulaciones mucho más rigurosas. Particularmente en España, las casas de apuestas no pueden publicitar en las camisetas de los equipos de fútbol. Entonces esas empresas se trasladaron a Brasil, donde el 90% de los equipos están patrocinados por ellas. En Argentina también están avanzando».

El director de la Defensoría resaltó que apostar en casinos virtuales «es una práctica que se está extendiendo en adolescentes. El mensaje tiene que ser claro: si sos menor de 18 años no podés apostar. Es ilegal. Es fundamental el control parental para que los chicos no tengan acceso a billeteras virtuales para registrarse en las plataformas online. Los adultos tenemos el rol de charlar, prevenir y alertar. La apuesta no puede ser considerada una diversión para menores de edad»

En la Provincia de Buenos Aires, las apuestas online fueron legalizadas en 2019. «Hay 7 casas de apuestas legales que cumplen con un marco normativo. Las personas pueden establecer límites de horarios, contar con un botón de expulsión y responder un test para saber si tienen problemas con el juego».

Sin embargo, abundan los casinos digitales que se promocionan de forma masiva a través de las redes sociales. «El apostador tiene que saber que corre el riesgo de sufrir estafas. Es fundamental la prevención. Desde el Estado se tendrá que avanzar con más legislación».

La Defensoría cuenta con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo. Como vía de contacto el programa cuenta con la línea gratuita 0800 444 4000 – funciona las 24 horas, los 365 días del año – donde además de dar toda la información necesaria, se escucha a la persona que se comunica buscando una respuesta. «Es un programa que tenemos que defender porque, a medida que este negocio siga creciendo, la prevención va a ser cada vez más importante».