Juan Caputo director de Bahía teatro 2020

Comenzó virtualmente el festival de artes escénicas Bahía Teatro 2020. Hablamos con Juan Caputo actor, director y gestor cultural. Es fundador y director general del Festival Internacional de Artes Escénicas Bahía Teatro desde sus inicios 2006. “El sector de las artes ha sido el primero en ser golpeado y será el último en poder levantarse. Nosotrxs sostenemos el Festival, entre otras cosas, para ser una vía más de trabajo para todxs y porque no está el apoyo del municipio. El fondo municipal que no es parte del presupuesto, no lo están usando para lxs artistas, no hay política cultural. Solo nos acompaña la Universidad Nacional del Sur con un pequeño aporte el cual agradecemos profundamente, pero nada más”, expresó el director de Bahía Teatro 2020.

También contó que la idea es mantener la programación y tratar de armar un diseño como lo hacían siempre.

SABADO 16

18HS – CHARLA CON CLAUDIO GALLARDOU – vivo por Instagram

18:30 HS – OBRA: FUERZA ATOMICA (CABA) – charla en vivo por Instagram + obra completa por página web

18:30HS – OBRA: EL MONSTRUO ERA YO (CABA) – charla en vivo por Instagram + obra completa por página web

DOMINGO 17

19HS – OBRA: UN PAYASO MALO PUEDE ARRUINAR TU VIDA (CABA) – charla en vivo Instagram + obra completa por página web

21HS – CHARLA CON PEDRO SABORIDO – vivo por Instagram

Podes descubrir la programación completa ingresando en bahiateatro.com