José Matoso, Secretario de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios

Este domingo se celebra el día del padre, y como en todas las previas, los comerciantes locales esperan con ansias una aumento de las ventas. En ese sentido es que la Corporación del Comercio, Industria, Servicios y afines de nuestra ciudad lanzó un comunicado en el que piden a la comunidad que haga sus compras en comercios «locales y formales».

El secretario de este espacio, José Matoso, afirmó que con esto se refieren a «impulsar a la gente a que se prenda en este círculo virtuoso para el desarrollo de las pymes formales. Es un contexto donde las ventas tienen que repuntar, e instamos a la comunidad a que haga sus compras dentro del comercio local y formal. Ese comercio es el que genera la mayoría del empleo bahiense, que aporta al bienestar de la comunidad».

En lo puntual, el comerciante mencionó que «los enemigos son aquellos showroom y demás que venden por las redes sociales en algún departamento o el garage de la casa: no tienen empleados, no pagan impuestos, venden en negro. La modalidad de venta por internet no siempre tiene que ver con la ilegalidad, si vos tenés un negocio legalmente constituido y vendes por internet esta genial».

«Acá tiene que haber una prioridad, que es el consumidor. No podemos reclamarle si encuentra mejores alternativas, pero tratamos de que lo hagan dentro de la legalidad» José Matoso.

En cuanto a la expectativas que genera un nuevo día del padre, Matoso marcó que «es un poco mejor que otros años, y que la pandemia ni hablar. Hay todavía una cierta incertidumbre, pero en la percepción pareciera que es mejor. Lo ideal es que se dispare en estas fechas y luego se mantenga durante el año un nivel alto».

En último lugar, el secretario de la Corporación detalló cómo va a funcionar el ámbito comercial este fin de semana extra largo en ambos feriados. Compartió un relevamiento propio en el que «la opinión fue muy marcada; un 87% dijo que el viernes va a abrir y el sábado cerrar. El día posterior al feriado siempre es demasiado tranquilo. El lunes también se cierra«.